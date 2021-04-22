بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 08 مارس: المرأة / الإنسان:بين الاستغلال الرأسمالي، وبين الرِؤيا المنحطة في الواقع الاجتماعي، في ظل جائحة كوفيد 19.....11 - محمد الحنفي

2021/04/22 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي الرؤيا المنحطة للمرأة في الواقع الاجتماعي:.....2ولتجاوز هذه الرؤيا السائدة المنحطة، للمرأة، من منطلق تكريس دونيتها، نرى:1) ضرورة الإقرار، بوجود الاختلاف، بين الأفراد، حتى في الأسرة الواحدة، فما بالنا في المجتمع ككل.2) ضرورة الإقرار، بضرورة استيعاب الدين الإسلامي، لمستجدات كل عصر، حتى يكون الدين الإسلامي صالحا لكل زمان، ومكان، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، وال ......





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