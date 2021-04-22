تصريح من رئيس هيأة التقاعد بشأن الرواتب

2021/04/22 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشفت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، عن وجود نحو مليون و200 الف راتب تقاعدي متوقف لأسباب مختلفة، مبينا أن رواتب المتقاعدين مؤمنة ولحد الآن لم ترد في قانون الموازنة أية استقطاعات.

وقال رئيس الهيأة اياد الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لدينا أكثر من مليونين و500 الف متقاعد مستحق يتسلمون رواتبهم بشكل فعلي، بينما يوجد نحو مليون و200 الف راتب غير مفعل، لأسباب مختلفة، منها تقاعد ورثة ومنها أصلاء ومنها قيد التدقيق".

وأضاف الجبوري "أطلقنا حملة تدقيق واسعة منذ بداية العام الحالي، وشملت نحو 80 ألف قيد، وكانت نتائجها جيدة جداً إذ أن مابين 45 إلى 46 ألف قيد اتضح أنهم غير مستحقين، وهذا يعد إنجازاً للهيأة".

ونوه بأنه "رواتب المتقاعدين مؤمنة، ولحد الآن لم ترد في قانون الموازنة أية استقطاعات"، مستدركاً بأنه "توجد جزئية بسيطة فيها مشاكل تخص المكافآت".

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