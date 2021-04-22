"قتل واحدا وأصاب الآخر".. أب يفتح النار على أبنائه في ديالى

2021/04/22 | 22:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر أمني بمحافظة ديالى، اليوم الخميس، بأن رجلا قتل أحد أبنائه واصاب الآخر بنيران سلاح رشاش، نتيجة شجار عائلي.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نزاعا عائليا نشب في داخل منزل اطراف ناحية السعدية (60/كلم) شمال شرق بعقوبة، واستخدمت فيه الاسلحة".

وأضاف، أن "الأب فتح نيران رشاشه على أبنائه، وقتل أحدهم فيما أصاب الآخر بجروح حرجة"، مبينا أن "المصاب نقل للمستشفى فيما وصلت القوات الأمنية الى منطقة الحادث".

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