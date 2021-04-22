الكشف عن  وجود أكثر من 40 ألفاً  يتسلمون رواتب تقاعدية  ’غير مستحقين’

2021/04/22 | 22:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت هيئة التقاعد الوطنية، الخميس، وجود نحو مليون و200 الف راتب تقاعدي متوقف لأسباب مختلفة.

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وقال رئيس الهيئة إياد الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "نس"، (22 نيسان 2021)، إن "لدينا أكثر من مليونين و500 ألف متقاعد مستحق يتسلمون رواتبهم بشكل فعلي، بينما يوجد نحو مليون و200 الف راتب غير مفعل، لأسباب مختلفة، منها تقاعد ورثة ومنها أصلاء ومنها قيد التدقيق".

وأضاف الجبوري "أطلقنا حملة تدقيق واسعة منذ بداية العام الحالي، وشملت نحو 80 ألف قيد، وكانت نتائجها جيدة جداً إذ أن مابين 45 إلى 46 ألف قيد اتضح أنهم غير مستحقين، وهذا يعد إنجازاً للهيئة".

وبين أن "رواتب المتقاعدين مؤمنة، ولحد الآن لم ترد في قانون الموازنة أية استقطاعات"، مستدركاً بأنه "توجد جزئية بسيطة فيها مشاكل تخص المكافآت".

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