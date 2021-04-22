نائب يتحدث عن 'فرصة' لرفع الحيف عن محافظة 'منكوبة'

2021/04/22 | 22:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال النائب ستار الجابري، الخميس، ان هناك فرصة امام حكومة ذي قار الجديدة لاستعادة صورتها "البهية" نظرا للتخصيصات المالية التي خصصت لها ضمن موازنة 2021.

وذكر الجابري، في تصريح لـNRT اليوم، (22 نيسان 2021)، انه "فيما يخص موضوع التخصصات المالية لمحافظة ذي قار لا يخفى على الجميع أن محافظة ذي قار ظلمت على مدار الحكومات المتعاقبة ولم تنصف هذه المدينة باستحقاقاتها المالية وكان هناك تخبط بالإدارات المحلية لكيفية استثمار هذه الأموال، وغياب التخطيط واستشراء الفساد المالي والإداري كان سببا في ضياع الأموال التي خصصت لمحافظة ذي قار ولم تستثمر بصورة صحيحة".

وأضاف، "موازنة 2021 هي من الموازنات الانفجارية، وخصصت أموال جيدة إلى المشاريع المتوقفة والمشاريع المتلكئة في ذي قار، ورصدت مبالغ لجميع المشاريع فيما يخص البنى التحتية والمدارس، وجميع القطاعات الصحة أيضا هناك استثناء لمحافظة ذي قار كونها محافظة منكوبة صوت عليها في قرار نيابي بوقت سابق".

وتابع الجابري، ان "لمحافظة ذي قار ضمن موازنة 2021 صندوق إعمار بمبلغ 300 مليار، وان هذا المبلغ سوف يستثمر لإعمار المحافظة أو لمعالجة الكثير من المشاكل تقريبا، وهو الصندوق الوحيد في محافظات الوسط والجنوب، وكان هناك تعاونا من قبل الحكومة وأيضا مجلس النواب واللجان المختصة بالتصويت على هذا الصندوق لرفع الحيف عن هذه المدينة".

واردف النائب، انه "خصصت أموال جيدة لقطاعي الكهرباء والنفط، وان هذه الأموال تحتاج إدارة صحيحة واستثمار وتخطيط صحيح لتستغل بما يخدم المصلحة العامة، على أن تبعد الكومنشنات والاحالات لهذه المشاريع".

وأكد الجابري، ان "هناك فرصة امام الحكومة الجديدة وعلى المحافظ وفريقه أن يعيدان للناصرية صورتها البهية التي تستحقها من خلال ابعاد الفساد والفاسدين، وبدورنا كرقابة سوف نتابع العمل لاستخدام هذه الأموال بما ينسجم مع متطلبات والأولويات والمشاريع المهمة".

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