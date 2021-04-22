استجواب آبل وجوجل بمجلس الشيوخ بشأن هيمنة متجر التطبيقات

2021/04/22 | 22:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]استجوب أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكيين مسئولين من شركة أبل وشركة جوجل التابعة لألفابت، بشأن هيمنة متاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة وما إذا كانت الشركات تسيء استخدام سلطتها على حساب المنافسين الصغار وفقا لما نقلته CNBC عن رويترز.

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