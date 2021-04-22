2021/04/22 | 22:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وضعت زراعة محافظة الأنبار، الخميس، كوادرها في حالة تأهب قصوى جراء دخول أسراب من الجراد إلى الاراضي العراقية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (22 نيسان 2021)، أنه "بعد ما وصلتنا معلومات عن دخول اسراب من الجراد الاراضي العراقية من الاراضي السورية هبت كوادرنا الفنية للكشف واتخاذ الاجراءات الفنية في المكافحة وتم السيطرة على الوضع ومكافحة الجراد والحد من حركته".

وأكدت المديرية أن "كوادرها الفنية متواجدة بالموقع تحسبا لاي دخول جديد من اسراب الجراد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زراعة الأنبار تستنفر كوادرها بعد دخول أسراب من ’الجراد’ للعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زراعة الأنبار تستنفر كوادرها بعد دخول أسراب من ’الجراد’ للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).