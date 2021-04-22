تراجع متوسط دخل الفرد في العراق.. والحكومة تعزوه لسببين

2021/04/22 | 22:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت وزارة التخطيط، الخميس، انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي 2020، عازية ذلك إلى تراجع اسعار النفط والانكماش الاقتصادي نتيجة التأثر بجائحة كورونا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، (22 نيسان 2021)، انها سجلت "انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2020، مقارنة مع ماكان عليه خلال عام 2019 الذي سبقه"، عازية هذا الانخفاض الى "تراجع اسعار النفط الذي يشكل النسبة الاكبر في تكوين الناتج المحلي الاجمالي، بالاضافة الى حالة الانكماش الاقتصادي نتيجة التأثر بجائحة كورونا".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، ان "الناتج المحلي الاجمالي لعام 2020 بلغ (198) ترليون و(700) مليار دينار، وهو اقل مما وصل اليه في عام 20219 حيث بلغ في العام المذكور (277) ترليون، و(800) مليار دينار"، مشيرا الى ان "متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2019 بلغ (7) ملايين و(100) الف دينار، الا انه انخفض في عام 2020 الى (4) ملايين و(900) الف دينار".

وأضاف الهنداوي، ان "عملية احتساب الناتج المحلي الاجمالي تجري بطريقتين، الاولى طريقة صافي الانتاج (القيمة المضافة) حيث يتكون الناتج المحلي من الانتاج، مطروحا منه المستلزمات، اما الطريقة الثانية، فهي طريقة الدخول المبنية على اساس فرضية، ان جميع الناتج المحلي الاجمالي يوزع كمكافآت لعوامل الانتاج وتخصيصات الاندثار نتيجة مساهمتها في العملية الانتاجية وتشمل تعويضات المشتغلين والاجور والرواتب والمزايا".

ولفت الى ان "متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي يتحقق من خلال قسمة مقدار الدخل القومي على عدد السكان"، مبينا ان "الجهاز المركزي للاحصاء، يعتمد في عملية احتساب الدخل القومي والناتج المحلي الاجمالي، على البيانات المتحصلة من مؤسسات الدولة، والمسوح الاحصائية للمنشآت الصناعية الكبيرة، واحصاءات الماء والكهرباء، وقوانين الموازنة، والاسعار والارقام القياسية، وتقارير المحاصيل، والخضروات، والتمور، والدواجن".

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