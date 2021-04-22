مجلس النواب الأميركي يمرر تشريعا لجعل واشنطن الولاية رقم 51

2021/04/22 | 23:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب الأميركي، الخميس، على مشروع قانون من شأنه أن يعترف بواشنطن العاصمة بصفتها الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة.

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