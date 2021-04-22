برلماني عن ذي قار يكشف لـ NRT تفاصيل اختيار نائب المحافظ

2021/04/22 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب ستار الجابري، الخميس، ان محافظ ذي قار الجديد يتمتع بصلاحيات كاملة لترشيح شخصيات لمنصب نائب المحافظ.

وذكر الجابري، في تصريح لـNRT اليوم، (22 نيسان 2021)، انه "منح محافظ ذي قار صلاحيات كاملة لترشيح شخصيات لمنصب نائب المحافظ ورفع اسمائهم لرئاسة الوزراء ومن ثم يقوم رئيس الوزراء بمقابلة هذه الشخصيات ويختار أحدهم لمنصب نائب المحافظ".

واضاف، "اعتقد انه وصل الان الكتاب لرئاسة الوزراء وننتظر من الكاظمي اما ان يعطي نائب المحافظ السابق فرصة للإستمرار في منصبه او يختار شخصية بديلة بما يراه محافظ ذي قار مناسبا ضمن فريقه".

واوضح، "نحن في القوى السياسية خولنا المحافظ ودولة رئيس الوزراء التصرف في هذا الملف".

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