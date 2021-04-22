2021/04/22 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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جابرو: ميزانية وزارة الهجرة للعام 2015 بلغت تريليون دينار » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 23:15

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