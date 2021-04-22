وفاة مسؤل عراقي كبير في ظروف غامضة

2021/04/22 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توفي وكيل وزارة الصحة الاسبق حازم الجميلي، الخميس، في ظروف غامضة.

وقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية وفاة وكيلها الفني السابق حازم الجميلي، دون أن توضح سبب الوفاة.

وذكرت في بيان صحفي اليوم (22 نيسان 2021)، انه "ننعى فقيدنا الدكتور حازم عبدالرزاق الجميلي الوكيل الفني السابق للوزارة الذي قدم خدمات جليلة للقطاع الصحي طيلة سنوات خدمته الطويلة والجليلة في ظل الظروف القاسية التي مرت على البلد".

وأضافت: "نتقدم لأسرة الفقيد ومحبيه وزملائه بأحر التعازي ونسأل المولى العلي القدير أن يتغمده بالرحمة والرضوان وان يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وفي وقت سابق من اليوم، توفي النائب والقيادي في حزب الدعوة العراقي عدنان الأسدي بسبب مضاعفات فيروس كورونا بعد أيام على إصابته به.

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