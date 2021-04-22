بعد ان اثار الجدل.. الحشد يوضح بشأن برنامج يظهر الممثلين 'دواعش'

2021/04/22 | 23:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أوضحت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، تفاصيل برنامج تلفزيوني "اثار الجدل" يظهر الممثلين بصفة عناصر تنظيم داعش، مبينة ان العمل له هدف معين ورسالة وتم الاتفاق مع الضيوف بهذا الشأن.

وقال مدير مديرية الإعلام في الهيئة مهند العقابي، في تصريح لروسيا اليوم، (22 نيسان 2021)، إن "الضجة التي أحدثها برنامج طنب رسلان وهو عبارة عن كاميرا خفية، له هدف معين، وأردنا من خلال ذلك أن نعيد للأذهان أن تنظيم داعش موجود أمنيا، وأننا فعلا ما زلنا حتى اللحظة نطارده ونعطي الشهداء أحيانا".

وأضاف العقابي، أن "البرنامج متفق عليه، وأغلب الممثلين والضيوف لديهم تلميحات بهذا الشأن، كما تم أخذ الإذن منهم للنشر بعد التصوير، ولدينا رسالة وهدف من خلال البرنامج تقدم في نهاية الحلقة".

وتابع: "أردنا أن نلفت الانتباه، وكنا نعرف أن الجدل سيكون موجودا، والمؤسسات الإعلامية العربية التي انتقدتنا، نفسها قامت بإنتاج برامج مخيفة بحجة الكاميرا الخفية، ومن دون هدف معين".

واردف: "من انتقد البرنامج لم يكن حريصا على المحتوى بقدر ما كان يحاول التقليل من شأن أي عمل تساهم هيئة الحشد الشعبي في إنتاجه".

وأنتج الحشد الشعبي برنامج (طنب رسلان)، وهو برنامج كاميرا خفية أثار الجدل، حيث يدعى الضيف إلى منطقة تتعرض لهجمات إرهابية، ويقع أسيرا لدى "داعش"، حيث يعيش لحظات مأساوية، ثم تأتي قوة من الحشد الشعبي لتحرره.

A.A

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