وفاة النائب والوكيل السابق لوزارة الداخلية العراقية عدنان الأسدي

2021/04/22 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان غيب الموت اليوم النائب في البرلمان العراقي عدنان الأسدي بسبب مضاعفات فيروس كورونا بعد أيام على إصابته به.وسيتم تشييع الأسدي في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى جنوبي العراق، حيث يرجع في اصوله.وهو قيادي في حزب الدعوة ورئيس كتلة دولة القانون في البرلمان .وشغل اطول فترة لوكيل وزير في وزارة […]

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