تظاهرة في الكويت تنديداً بالعنف ضد النساء بعد مقتل شابة

2021/04/22 | 23:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت-(أ ف ب) – تظاهر عشرات في الكويت الخميس احتجاجا على العنف ضد النساء بعد مقتل شابة كويتية على يد شاب كانت قد قدّمت العديد من الشكاوى ضده.وتسبب مقتل الكويتية فرح حمزة أكبر (32 عاما) بصدمة في الشارع الكويتي خاصة لكونها تقدمت سابقاً بعدّة شكاوى ضده.واختطفت الشابة الثلاثاء على يد القاتل الذي […]

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