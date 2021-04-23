روسيا بالقائمة.. العراق تكشف عن تفاهمات مع 3 دول لتسريع بناء مفاعلات نووية

2021/04/23 | 00:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في العراق عن التوصل لتفاهمات مع 3 دول لتسريع بناء مفاعلات نووية.وقال كمال حسين لطيف، رئيس الهيئةالعراقية، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس، إن اللجنة الحكومية الخاصة ببناء مفاعلات …

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