استهداف قاعدة 'أميركية' قرب مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا

2021/04/23 | 00:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، باستهداف قاعدة "أميركية" قرب مطار بغداد بصواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة صواريخ استهدفت، قبل قليل، قاعدة عسكرية اميركية قرب مطار بغداد".

وأضاف المصدر أن "احدهم سقط بالقرب من مهبط الطائرات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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