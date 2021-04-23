التقاعد العراقية: إيقاف صرف 1.2 مليون راتب

2021/04/23 | 00:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت هيئة التقاعد الوطنية في العراق، اليوم الخميس، عن وجود نحو 1.2 مليون راتب تقاعدي متوقف لأسباب مختلفة.وقال اياد الجبوري، رئيس الهيئة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن لدى الهيئة أكثر من 2.5 مليون متقاعد مستحق يتسلمون رواتبهم …

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