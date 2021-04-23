قصف صاروخي باتجاه احدى القواعد الأمريكية في مطار بغداد

2021/04/23 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن قصفاً صاروخياً استهدف محيط مطار بغداد الدولي باتجاه احدى القواعد الامريكية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "ثلاثة صواريخ سقطت بالقرب من قاعدة عسكرية امريكية في المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي".

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