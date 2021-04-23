تفجيران ونيران قنّاص تودي بحياة ضابط وتصيب عدة أشخاص بجروح شمال شرقي بعقوبة

2021/04/23 | 00:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توفي ضابط متأثراً بجروحه التي أصيب بها إثر استهدافه بعد توجهه رفقة دورية أمنية لإخلاء جرحى انفجار عبوة ناسفة استهدف مدنيين شمال شرقي بعقوبة.

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ونقل مراسل "ناس"، عن مصدر أمني قوله ليلة الخميس على الجمعة (23 نيسان 2021)، أن " ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية في ناحية العبارة الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى".

وأضاف المصدر أنه "وعند قدوم دورية للشرطة انفجرت عبوة ناسفة اخرى، وتعرضت الدورية الى هجوم عبر قناص، ما ادى الى مقتل ضابط واصابة منتسبين اثنين".

وأكد المصدر أن " التوترات مستمرة حتى الان".

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