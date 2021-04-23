القيادة المركزية الاميركية: اسلحة جديدة ستكون جاهزة في العراق

2021/04/23 | 00:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكينزي، الخميس، أن الحكومة العراقية تدرك فوائد وأهمية وجود القوات الأمريكية، وصورايخ باتريوت ستكون جاهزة خلال ايام.

وقال ماكينزي في مؤتمر صحفي، اليوم (22 نيسان 2021)، انه "لدينا اتصال وثيق بالسلطات والاستخبارات العراقية والإجراءات الأميركية في العراق دفاعية الطابع".

وأضاف أن "واشنطن تشاورت مع العراق في أعقاب الهجوم ولن ننتظر الهجوم علينا للرد"، مبينا انه "نتشاور مع شركائنا العراقيين حول مصدر الضربات".

واوضح ماكينزي، إن "المواقع التي استهدفت في العراق تعود لإرهابيين، والسلطات العراقية تدرك فوائد وأهمية وجود القوات الأمريكية"، مشيرا إلى أن "صواريخ باتريوت ستكون جاهزة في العراق خلال أيام".

وتابع، ان "أكثر ما يثير القلق هي الأسلحة البالستية الإيرانية التي تتزايد دقتها".

واشار الى ان "سبب وجودنا في سوريا هو محاربة داعش وسنستمر في هذه المهمة".

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