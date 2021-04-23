ماجدة التميمي توضح بشأن تصريحاتها حول خفض سعر صرف الدولار

2021/04/23 | 00:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت النائب عن اللجنة المالية ماجدة التميمي، الخميس، التصريحات المنسوبة اليها بخصوص رفع سعر الدولار، واصفة المروجين لتلك الاخبار بالعملاء والخونة.

وقالت التميمي في بيان صادر عن مكتبها وتلقى NRT عربية نسخة منه (21 نيسان 2021) انه "نشرت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا مفاده ان (المطالبين بأرجاع سعر صرف هم البعثيين والعملاء والخونة، يجب محاسبتهم بالقانون) نقلا عن مواقع وهمية".

واضاف البيان، ان "الخبر كاذب وان النائب الدكتورة ماجدة التميمي لم تصرح بهكذا اخبار".

وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلت في وقت سابق عن النائبة ماجدة التميمي قولها ان "المطالبين بأرجاع سعر صرف هم البعثيين والعملاء والخونة، يجب محاسبتهم بالقانون".

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