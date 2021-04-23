مراجعات وأفكار -٤ - محمود يوسف بكير

2021/04/23 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_يوسف_بكير 1، أنا واحد من المعجبين بالمفكر الكبير د.



حسن حنفي ولا يمنع هذا أن نختلف معه في بعض أفكاره خاصة تلك التي تأخذ شكل الاحكام المطلقة ومنها مقولته المشهورة بإن الإسلام دين عقلاني ولا يحتاج لعقلانية مستوردة.



وبما أنني لا أستطيع أن أفصل الإسلام عن المسلمين وإلا انعدمت قيمته في حياتهم.



وبالنتيجة يكون المسلمون عقلانيين أيضا، ويكون سؤالي البسيط هو كيف سيكون حال المسلمين لو أنهم بلا عقلانية؟ وهل يمكن أن تكو ......





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