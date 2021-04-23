سد النهضة واشتداد حدة الصراع علي الموارد - 5 - تاج السر عثمان

2021/04/23 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 كان وما زال الصراع علي الماء الصالح للشرب والري والكلأ سببا رئيسيا في الحروب، لا سيما في الظروف الراهنة ، مع اشتداد أزمة الرأسمالية العالمية، وتدميرها للبيئة، وزيادة الانبعاث الحراري، والقطع الجائر للغابات ، مما أدي للتصحر، كما تضافرت عوامل زادت من قيمة الماء مثل : قلة تساقط الأمطار ، وارتفاع الحرارة في العالم خلال العقد الأخير مما يتسبب في تبخر المياه، ثم ارتفاع نسبة السكان.



وأضحى الما ......





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