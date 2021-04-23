ملاحقة لأزمة كرة القدم الأوربية الراهنة ( 2 / 2 ) بين التسليم بالقيم والمبادئ الرياضية النبيلة .. والخضوع لمنطق السوق الرأسمالي - بشير صقر

2021/04/23 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_صقر دوت صفارات الإنذار في كل ملاعب الكرة واشتعلت " الحرائق " في كثير من أندية العالم – بفعل شرارة أضرمها فلورنتينو بيريز – رئيس نادي ريال مدريد- عندما أعلن عن تأسيس شركة لإدارة مسابقة كروية جديدة للأندية أبطال الدوري - تحت مسمي شركة دورى السوبر الأوربي .



وحدد موعد تدشينها ( الموسم القادم2021 / 2022 ) ..



وهو ما يعني إحالة المسابقة الحالية ( دوري أبطال أوربا) إلي المعاش بعد انضمام ما يزيد عن 80 % من أ ......





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