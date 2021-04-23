سقوط صواريخ قرب مطار بغداد الدولي

2021/04/23 | 00:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مسؤولو أمن عراقيون أن ما لا يقل عن

ثلاثة صواريخ سقطت في محيط مطار بغداد

الدولي في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وقال المسؤولون إن الصواريخ سقطت قرب

منطقة المطار التي توجد بها قوات

أميركية وإنه لم

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