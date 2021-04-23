سقوط صواريخ قرب قاعدة أميركية في مطار بغداد الدولي

2021/04/23 | 01:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي بشن هجوم صاروخي، مساء الخميس، على القاعدة الأميركية العسكرية داخل مطار بغداد الدولي.

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