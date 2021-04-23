الإعلام الأمني تعلن تفاصيل القصف الذي استهدف مطار بغداد

2021/04/23 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، بياناً بعد القصف الصاروخي الذي استهدف محيط مطار بغداد الدولي.وقالت الخلية في البيان إنه "بالتزامن مع العمليات الاستباقية التي تنفذها قواتنا الأمنية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في مختلف قواطع العمليات، وانشغالها في ملاحقة بقايا العناصر الإرهابية، نجد الجماعات الخارجة عن القانون تحاول أشغال قواتنا الأمنية بجبهات أخرى من خلال إطلاق الصواريخ على المناطق التي تضم قوات عراقية".وأضافت ان "3 صواريخ سقطت على محيط مطار بغداد الدولي من أصل 8 صواريخ، فقد سقط الصاروخ الأول قرب سجن الكرخ المركزي، والثاني قرب أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب في ساحة فارغة، والثالث قرب مقر احد أفواج التدخل السريع، ولم تسجل اي خسائر بشرية، فيما شرعت مفارز المعالجة بتفكيك الصواريخ التي لم تنطلق والتي كانت فوق سطح احد البيوت الفارغة التي تم استئجارها قبل نحو 10 ايام، وباشرت قيادة عمليات بغداد بتشكيل فريق عمل للبحث عن الفاعلين والتحقيق في هذا الحادث".

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