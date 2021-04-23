مقتل وإصابة 5 منتسبين بانفجار عبوة ناسفة على دورية للشرطة في ديالى

2021/04/23 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

افاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة 5 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة على دورية للشرطة في ديالى.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطياً قتل وإصيب 4 آخرين بانفجار عبوة ناسفة على دورية للشرطة على طريق الجيزاني (٢٤كم شمال شرق بعقوبة)".واضاف أن "الدورية كانت متجهة لتقديم المساعدة للمركبة التي استهدفت بعبوة ناسفة أسفرت عن إصابة مدنيين".

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