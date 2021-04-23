2021/04/23 | 01:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن قصفاً صاروخياً استهدف محيط مطار بغداد الدولي باتجاه احدى القواعد الامريكية، مبينا انه اسفر عن إصابة عنصر عراقي من حماية السجن المركزي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "ثلاثة صواريخ سقطت بالقرب من قاعدة عسكرية امريكية في المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي".

واضاف ان "احد الصواريخ سقط بالقرب من كرفانات حماية السجن المركزي في المطار العسكري القريب من القاعدة العسكرية الأمريكية، ما تسبب بإصابة أحد عناصر (عراقي) من حماية السجن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة عنصر عراقي من حماية السجن المركزي بالقصف الذي استهدف مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة عنصر عراقي من حماية السجن المركزي بالقصف الذي استهدف مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).