سقوط صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي

2021/04/23 | 01:18 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتهم واشنطن جماعات مسلحة حليفة لإيران باستهداف أرتال غير عسكرية للتحالف (الأناضول)

تعرض مطار بغداد الدولي، ليل الخميس – الجمعة، إلى قصف بصواريخ الكاتيوشا، في مؤشر على عودة عمليات القصف التي تستهدف المطار الذي يوجد فيه جزء مخصص للتحالف الدولي، بعد أن توقفت الهجمات على المنطقة خلال الفترة الماضية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية، قولها إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد، موضحة أن أحد الصواريخ سقط على مهبط للطائرات.

العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت قاعدة #فيكتوريا الأميركية في محيط #مطار #بغداد الدولي ضمن مقتربات منطقة حي الجهاد ببغداد#الشرقية_نيوز pic.twitter.com/famxcOXvEa

— AlSharqiya TV - قناة الشرقية (@alsharqiyatv) April 22, 2021

ويأتي استمرار الهجمات على مواقع تضم قوات أجنبية، وأرتال التحالف الدولي على الرغم من محاولات الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي لوقف تلك الهجمات.

وأصيب متعاقد عراقي، في وقت سابق الخميس، جراء تفجير جديد استهدف رتلاً يتبع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في محافظة بابل جنوبي العراق.

وتتهم الولايات المتحدة، جماعات مسلحة حليفة لإيران، باستهداف أرتال تحمل مواد غير عسكرية لصالح التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن للحرب على الإرهاب، في واحدة من أوجه تصعيد تلك الميليشيات ضد الوجود الأجنبي بالعراق.

ويأتي الاستهداف الجديد بعد يومين من تجديد وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تأكيدها على أنها تحتفظ بحقها في الرد على الهجمات التي تستهدف الوجود الأجنبي في العراق، موضحة أن واشنطن تنسق مع بغداد بشأن هذه الهجمات، وتنتظر نتائج تحقيقات السلطات العراقية.

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