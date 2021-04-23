الإعلام الأمني يكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي على محيط مطار بغداد الدولي

2021/04/23 | 01:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، بأستهداف محيط مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ من اصل 8.

وقالت الخلية في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه (23 نيسان 2021) انه "بالتزامن مع العمليات الاستباقية التي تنفذها قواتنا الأمنية ضد عناصر عصابات داعش الإرهابية في مختلف قواطع العمليات، وانشغالها في ملاحقة بقايا العناصر الإرهابية، نجد الجماعات الخارجة عن القانون تحاول أشغال قواتنا الأمنية بجبهات أخرى من خلال إطلاق الصواريخ على المناطق التي تضم قوات عراقية"، مبينة سقوط 3 صواريخ على محيط مطار بغداد الدولي من أصل 8 صواريخ."

واضاف البيان ان الصاروخ الاول سقط قرب سجن الكرخ المركزي والثاني قرب أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب في ساحة فارغة والثالث قرب مقر احد أفواج التدخل السريع."

واشار البيان انه "لم تسجل اي خسائر بشرية، فيما شرعت مفارز المعالجة بتفكيك الصواريخ التي لم تنطلق والتي كانت فوق سطح احد البيوت الفارغة التي تم استئجارها قبل نحو 10 ايام."

واوضح البيان ان " قيادة عمليات بغداد باشرت بتشكل فريق عمل للبحث عن الفاعلين والتحقيق في هذا الحادث."

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