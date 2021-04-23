تعرف بالتفاصيل والصور عن قصف محيط مطار بغداد والاضرار التي سببها القصف

2021/04/23 | 01:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خلية الاعلام الحربي انه بالتزامن

مع العمليات الاستباقية التي تنفذها

قواتنا الأمنية ضد عناصر عصابات داعش

الإرهابية في مختلف قواطع العمليات،

وانشغالها في ملاحقة بقايا العناصر

الإرهابية، نجد الجماعا

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