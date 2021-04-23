حبل الخداع قصير ..

2021/04/23 | 01:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أياد السماوي

زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم

أمس إلى هيئة الاستثمار وحديثه

أمام رئيس وأعضاء الهيئة عن فوضى

الاستثمار في العاصمة بغداد وكيفية

إعطاء الأراضي وسط العاصمة إلى

المست

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