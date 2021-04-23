2021/04/23 | 01:22 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم أياد السماوي
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زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم
أمس إلى هيئة الاستثمار وحديثه
أمام رئيس وأعضاء الهيئة عن فوضى
الاستثمار في العاصمة بغداد وكيفية
إعطاء الأراضي وسط العاصمة إلى
المست
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حبل الخداع قصير ..) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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