ثلاثة صواريخ على قاعدة عسكرية بمطار بغداد يتمركز فيها جنود أميركيون 

2021/04/23 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد,-(أ ف ب) – سقطت ليل الخميس-الجمعة ثلاثة صواريخ في قاعدة عسكرية بمطار بغداد تتمركز فيها قوات عراقية وأخرى أميركية، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس.وقالت المصادر إنّ الصواريخ الثلاثة سقطت في القاعدة الجوية في الجزء الذي تشغله القوات العراقية وليس القوات الأميركية.ويتقاسم هذه القاعدة عسكريون عراقيون وآخرون أميركيين يشاركون […]

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