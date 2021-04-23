2021/04/23 | 01:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة أسوشيتد برس تقريرا عن المباحثات المباشرة بين السعودية إيران برعاية عراقية، فهل ستنجح هذه المفاوضات؟ وكيف ستؤثر على الأوضاع الداخلية والخارجية في العراق؟ نناقش في حلقتنا هذه المباحثات الإيرانية السعودية في بغداد

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