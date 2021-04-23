الإعلام الأمني: استشهاد وإصابة 7 أشخاص في تفجير عبوتين بديالى

2021/04/23 | 01:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، استشهاد أحد المدنيين ومنتسبين اثنين من شرطة ديالى وجرح أربعة اخرين في تفجير عبوتين ناسفتين بالمحافظة.

وقالت الخلية في بيان، انه "في عمل إجرامي جديد، أقدمت عصابات داعش الإرهابية على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه أبي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالى، الاولى على عجلة مدنية والثانية على دورية للشرطة".

واضافت، "مما ادى الى استشهاد مدني ومنتسبين إثنين من شرطة ديالى وجرح اربعة اخرين، فيما قامت القطعات الامنية باجراء تفتيش بالمنطقة للبحث عن المنفذين".

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