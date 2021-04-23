بالوثيقة.. الكشف عن مخطط لقصف الخضراء ومطار بغداد من 15 منطقة

2021/04/23 | 01:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، الجمعة، عن مخطط لقصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد.

ونصت وثيقة صادرة عن الاستخبارات على ان "هناك مخططاً لقصف المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي بالصواريخ من 15 منطقة في العاصمة".

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