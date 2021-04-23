رئيس اقليم كردستان: الذين يعتقدون أن المادة 140 ماتت ’واهمون’

2021/04/23 | 01:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى "تقوية" مفهوم المواطنة في العراق، وفيما أشار إلى أن تطبيق المادة 140 كفيل بحل جميع المشكلات، أكد أن تشريع قانون النفط والغاز أمر هام بالنسبة لخصوصية ووضع محافظة كركوك.

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وقال بارزاني خلال استضافته في برنامج "بالثلاثة"، الذي يقدمه الزملاء "سيف علي، زينب ربيع، وهشام علي"، وتابعه "ناس"، إن "من واجب الجميع في المرحلة الحالية تقوية مفهوم المواطنة في وبناء شراكة حقيقية كفيلة بجعل العراق وطناً لجميع المكونات".

وعدّ رئيس إقليم كردستان أن "أساس المشكلة في العراق تكمن في طريقة التفكير"، لافتا إلى أن "الديمقراطية لا تعني بالضرورة إجراء الانتخابات كل 4 سنوات".

واعتبر بارزاني أن "جيل الشباب الحالي في العراق ليس نفسه قبل 10 سنوات، حيث لا يقبل الجيل الحالي من السياسيين العراقيين الشعارات الخالية من المضمون".

ومضى بالقول "لم تعد المرحلة الحالية انتقالية، حيث إننا مقبلون على انتخابات غاية في الأهمية مستقبلاً".

خصوصية أوضاع كركوك

وأشار بارزاني إلى أن "مشكلة كركوك فيها جانبين: اولها الثروات الطبيعية، فلو كان هناك قانون للنفط والغاز لساد الاطمئنان الجميع، ولحل مشكلة كركوك يجب ان يكون هناك قانون للنفط والغاز.



وثانيهما مشكلة الأرض، إذ أن اصرار بغداد على عدم الاعتراف بوجود اي حق كردي غير صحيح".

جدل المادة 140

ودعا رئيس الإقليم إلى تطبيق المادة رقم مئة وأربعين في الدستور العراقي، عادّاً تنفيذها نهاية لجميع مشكلات الكرد والقوميات الأخرى في المناطق المتنازع عليها.

ووصف من يعتبرون المادة 140 "ميّتة" بـ"الواهمين".

إقليم كردستان والنازحين

ولفت بارزاني إلى أنه كان من واجبنا عام 2014 وبعد سيطرة داعش على بعض المناطق، فتح الابواب أمام النازحين، واستقبلنا نحو مليوني نازح من العراق وسوريا، لم نرَ أي تهديد أمني من قبلهم، وسعدنا بعودة الكثير منهم إلى مناطقهم.

وأكد أن "علاقات طيبة" كانت ولازالت بين مواطني إقليم كردستان والنازحين.

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