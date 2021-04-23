استشهاد مدني ومنتسبين إثنين من الشرطة بانفجار عبوتين ناسفتين في ديالى

2021/04/23 | 01:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، استشهاد مدني ومنتسبين إثنين من الشرطة بانفجار عبوتين ناسفتين في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان تلقته “تقدم” ان “عصابات داعش الإرهابية وفي عمل إجرامي جديد، أقدمت على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطعالجيزاني باتجاه أبي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالى“.

واوضحت ان “العبوة الاولى انفجرت على عجلة مدنية والثانية على دورية للشرطة ، مما ادى الى استشهاد مدني ومنتسبين إثنين من شرطةديالى وجرح اربعة اخرين، فيما قامت القطعات الامنية باجراء تفتيش بالمنطقة للبحث عن المنفذين“.

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