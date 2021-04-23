الإعلام الأمني: استشهاد وإصابة 7 اشخاص بانفجار عبوتين ناسفتين بديالى

2021/04/23 | 01:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ ديالىأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن استشهاد وإصابة 7 اشخاص بانفجار عبوتين ناسفتين بديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في عمل إجرامي جديد، أقدمت عصابات داعش الإرهابية على تفجير عبوتين ناسفتين في تقاطع الجيزاني باتجاه أبي صيدا ضمن قاطع عمليات ديالى، الاولى على عجلة مدنية والثانية على دورية للشرطة، مما ادى الى استشهاد مدني ومنتسبين إثنين من شرطة ديالى وجرح اربعة اخرين".وأضافت أن "القطعات الامنية باشرت باجراء تفتيش بالمنطقة للبحث عن المنفذين.

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