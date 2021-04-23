2021/04/23 | 01:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العراق في المرتبة 163 في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق في المرتبة 163 في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2021) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق في المرتبة 163 في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).