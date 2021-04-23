مجانية التعليم.. توضيح رسميّ حول مدارس المتميزين في العراق

2021/04/23 | 02:09 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّدت الوزارة على مجانية التعليم الحكومي

الترا عراق - فريق التحرير

نفت وزارة التربية، ما أشيع عن استيفاء أجور دراسية من طلبة مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي، "عدم دقة المعلومات التي تضمنها المنشور المتداول من قبل بعض الجهات"، مبينة أنّ "التعليم الحكومي كان وسيبقى مجانيًا، التزامًا بالدستور العراقي الذي يتيح للطالب العراقي التعليم بشكل مجاني في المدارس الحكومية".

وبينت الوزارة، أنّ "مدارس المتميزين وجدت لاستقبال الطلبة المتميزين، وتطوير قدراتهم العلمية وتنمية المواهب والكفاءات دون مقابل خدمة لعراقنا الحبيب".

كما شدد البيان، على "ضرورة اعتماد الأخبار الخاصة بالوزارة من مواقعها الرسمية المعروفة للجميع".

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