"لا تأكيدات أميركية" بشأن ضلوع إيران بسقوط الصاروخ السوري في إسرائيل

2021/04/23 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الخميس، دعم الولايات المتحدة "لقدرة إسرائيل على ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس".

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