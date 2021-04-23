شيءٌ من اللغة العربية ح11 (أفعال المقاربة) من الأفعال الناسخة. - مديح الصادق

2021/04/23 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق سُمّيت (كادَ وأخواتها)، أو (أفعال المقاربة) من باب تسمية الكلّ باسم البعض، والواقع أنها ثلاثة أقسام:1- ما يدلّ على المقاربة، وهي: (كادَ، كرَبَ، وأوْشَكَ).2- ما يدلّ على الرجاء، وهي: (عسى، حَرَى، واخلوْلَقَ).3- ما يدلّ على الإنشاء، وهي: (جَعلَ، طفِقَ، أخذَ، علِقَ، وأنشَأَ).........هي أفعال ناقصة ناسخة، تعمل عمل (كان وأخواتها) في أنها تنسخ حكم المبتدأ اسماً مرفوعاً لها، وحكم خبر ......





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