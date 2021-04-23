أول تعليق للبنتاغون على هجوم مطار بغداد

2021/04/23 | 02:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم البنتاغون للحرة، الخميس، إن البنتاغون على علم بالتقارير الإعلامية حول استهداف مطار بغداد وإنه يراقب الأوضاع.

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