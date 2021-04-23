مقتدى الصدر يستشعر قلة مناصري الإصلاح: أعمتهم الدنيا والكراسي!

2021/04/23 | 03:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إنه حاول ويحاول الإصلاح في العراق، إلا أنه يستشعر قلة المناصرين بسبب "المرجفين" و "المشككين" وأعداء الإصلاح.

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