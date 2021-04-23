الشرطة السعودية تقبض على عنصري أمن مزيفين

2021/04/23 | 03:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة السعودية، الخميس، توقيف شخصين انتحلا صفة رجلا أمن، وفق للمتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة.

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