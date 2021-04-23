2021/04/23 | 03:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

معالي السيد وزير المالية المحترم.

تحية طيبة.

بصفتي"اقتصادياً" (بحكم "التحصيل"

الدراسي، وليس لأيّ سببٍ آخر) ، وبصفتي

الرئيسة كـمواطنٍ "عاديّ" لا شأن لهُ

بصراع "الاخرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإصلاح الإقتصادي بين النتائج والأسباب.. رسالة الى وزير المالية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإصلاح الإقتصادي بين النتائج والأسباب.. رسالة الى وزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).