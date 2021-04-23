2021/04/23 | 04:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عماد عبد اللطيف سالم

قد يتسبّب قرار مجلس النواب بحلّ نفسه

في السابع من تشرين الأوّل/اكتوبر/2021 ،

تمهيداً لإجراء الإنتخابات النيابية

المبكرة في العاشر من الشهر ذاته ..



في

إرباك أو تعطيل أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إشكاليات إعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022: توقيتات السياسة وتوقيتات الإقتصاد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إشكاليات إعداد الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2022: توقيتات السياسة وتوقيتات الإقتصاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).